«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в первом матче под руководством Осинькина

«Сочи» на выезде уступил «Крыльям Советов» в матче 8-го тура РПЛ — 0:2.

На 75-й минуте счет открыл Иван Олейников. Спустя десять минут преимущество самарцев удвоил 19-летний Владимир Игнатенко.

«Крылья Советов» (12 очков) поднялись на восьмое место в РПЛ. «Сочи» (1) потерпел четвертое поражение подряд и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Сочинцы провели первый матч под руководством Игоря Осинькина, который сменил Роберта Морено. Ранее Осинькин тренировал «Крылья».