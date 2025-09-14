«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в первом матче под руководством Осинькина
«Сочи» на выезде уступил «Крыльям Советов» в матче 8-го тура РПЛ — 0:2.
На 75-й минуте счет открыл Иван Олейников. Спустя десять минут преимущество самарцев удвоил 19-летний Владимир Игнатенко.
«Крылья Советов» (12 очков) поднялись на восьмое место в РПЛ. «Сочи» (1) потерпел четвертое поражение подряд и продолжает замыкать турнирную таблицу.
Сочинцы провели первый матч под руководством Игоря Осинькина, который сменил Роберта Морено. Ранее Осинькин тренировал «Крылья».
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|Оренбург – Ростов
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|Рубин – Краснодар
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