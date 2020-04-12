Концерт во дворе Дзюбы. Артем оценил

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выложил новое видео в своем Instagram. Он показал, как проходит концерт в его дворе и добавил эмодзи.

Сезон в РПЛ прерван до 31 мая из-за коронавируса. По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.