"Спартак" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала". С первых минут встречу начнут защитники Дмитрий Комбаров и Илья Гапонов.

Состав "Спартака": Максименко, Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Фернанду, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Мамин, Глушаков, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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