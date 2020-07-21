Коломейцев может завершить карьеру в 31 год

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев?, у которого заканчивается контракт, может завершить карьеру. По информации «Известий», 31-летний полузащитник рассматривает такой вариант. Это связано с травмой, из-за которой он пропустил сезон-2018/2019 и почти не играл в нынешнем.

— Пока ничего не говорю, решения нет, поэтому пока ничего не могу подтвердить, — сказал Коломейцев.