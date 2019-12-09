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Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году

16:49
Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году.
Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году.

Совокупная разница доходов и расходов клубов РПЛ в 2018 году составила +1,8 миллиарда рублей. Доходы составили 59,4 миллиарда, расходы — 57,6 миллиарда рублей. В 2017 году сальдо было отрицательным — минус 1,7 миллиарда.

Об этом говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.

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