Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году
16:49
Совокупная разница доходов и расходов клубов РПЛ в 2018 году составила +1,8 миллиарда рублей. Доходы составили 59,4 миллиарда, расходы — 57,6 миллиарда рублей. В 2017 году сальдо было отрицательным — минус 1,7 миллиарда.
Об этом говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.
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