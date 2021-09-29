Клаудиньо рассказал, какое прозвище дал ему Дзюба

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу отличным парнем. Бразилец подчеркнул, что Дзюба уже выучил несколько слов на португальском языке.

— В матче с «Рубином» ты не только забил, но и сделал голевой пас на Дзюбу, а затем ты и Малком напрыгнули на него. Вы уже настолько сильно подружились с Артемом? — вопрос Клаудиньо.

— Да! Дзюба — отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках, надеюсь, продолжим и в матчах. А такие моменты, как в игре с «Рубином», только укрепляют нашу дружбу.

— Как вы с Дзюбой общаетесь на тренировках? Что он пытается говорить по-испански кроме vamos?

— Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов — например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

— Дзюба как-то назвал Малкома мини-Халком, а Нобоа — бегемотиком. Как он называет тебя?

— Мини-Дзюба!

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 1 гол и 2 результативных передачи в 6 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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