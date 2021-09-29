Клаудиньо мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» рассказал о целях на карьеру. Он подчеркнул, что намерен поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира и добиться наивысших целей с сине-бело-голубыми.

— С кем ты живешь в Петербурге? Приедут ли родители в Россию в ближайшее время — может быть, на Лигу чемпионов? — вопрос Клаудиньо.

— Да, я очень на это надеюсь! Папа приезжал вместе со мной на презентацию, после чего вернулся в Бразилию. Сейчас со мной здесь живут моя сестра и мой друг.

— В России тебя после презентации стали сравнивать с The Weeknd. Тебе нравится такое сравнение?

— Презентация была очень крутой, и, конечно, мне приятно, что нас с ним сравнивают, — мы ведь действительно похожи. Все мои друзья и родные отметили это.

— Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

— Все, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, выиграю Лигу чемпионов с «Зенитом» и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира.

В первом матче групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» уступил «Челси» (0:1). Сегодня, 29 сентября, команда из Санкт-Петербурга проведет игру второго тура против «Мальме». Начало — в 19.45 (мск).

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