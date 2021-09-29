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Клаудиньо назвал любимую позицию на поле

10:40
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» рассказал, что предпочитает исполнять роль атакующего полузащитника.

— В Казани ты и Малком играли «десяток» в схеме 3-4-2-1. Судя по всему, вам обоим очень комфортно в этой роли. А на какой позиции ты сам видишь себя? — вопрос Клаудиньо.

— Во время нашего первого разговора Сергей Семак спросил, где мне комфортнее всего играть — в центре или на фланге. Я ответил, что готов закрыть любую позицию от полузащиты до линии атаки: и справа, и слева, и в центре. Однажды я отыграл матч за олимпийскую сборную Бразилии в опорной зоне, и получилось неплохо. Пожалуй, из всех ролей привычнее всего мне роль атакующего полузащитника, но в целом мне удобно играть везде — от центральной линии до штрафной соперника.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 1 гол и 2 результативных передачи в 6 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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Гоша Чернов все материалы автора

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