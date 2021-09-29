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Клаудиньо назвал РПЛ очень сильным турниром

11:40
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал основных соперников команды в борьбе за чемпионский титул.

— Что самое сложное с точки зрения быта в адаптации к России? — вопрос Клаудиньо.

— Наверное, пока что язык — это самая большая моя трудность. Русский — сложный язык, говорить на нем непросто, но я понемногу привыкаю к его звучанию. Надеюсь, в скором времени уже смогу использовать какие-то базовые слова и фразы, особенно те, которые пригодятся на поле. Я немного знаю английский, это пока выручает. Но, чтобы было легче, конечно, надо будет заняться русским.

— Ты уже сыграл в чемпионате России. Как оцениваешь уровень турнира? И чем он отличается от бразильской серии А?

— Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир. Счастлив, что теперь играю в «Зените», и буду стараться вносить большой вклад в продолжение победных традиций клуба!

— Кого ты считаешь главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Не знаю, впереди еще две трети сезона. Есть много сильных команд, например, «Динамо» — я иногда слежу за их матчами, потому что там выступает Фабиан Бальбуэна, мы с ним вместе играли за «Коринтианс».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 9 матчах.

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Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • оппонент

    Ну не скажет же он сейчас, что попал в дерьмовый чемпионат.

    29.09.2021

  • Alex North

    :rofl::rofl::rofl:

    29.09.2021