Кирилл Панченко: "Вы хотите от Шиманьски всего и сразу. Я-то не весь русский мат еще выучил"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о своих впечатлениях в отношении полузащитника Себастьяна Шиманьски. 20-летний поляк перешел из "Легии", подписав с российским клубом контракт до 2024 года.

– Буквально несколько дней назад он прибыл на сбор, был представлен команде, - цитирует Панченко Sportbox. - Пока Шиманьский только адаптируется, хотя уже успел дебютировать в матче со "Спартой". Себастиан неплохо знает английский, так что со многими может поговорить без переводчика. Федор Черных общается с ним по-польски. Абдул Тетте играл в Польше, им также есть что обсудить.

– Русский мат уже выучил?

– Вы хотите от него всего и сразу. Он только приехал, дайте ему время. Я-то не весь русский мат еще выучил!