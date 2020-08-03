Кирилл Новиков: «Благодарен руководству за то, что Фомин в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход полузащитника Даниила Фомина из «Уфы».

— Даниил — один из лидеров «Уфы», обладает всеми качествами и потенциалом для дальнейшего роста, — приводит слова Новикова официальный сайт клуба. — Это молодой игрок, который уже входит в обойму национальной сборной страны, что само по себе является хорошей характеристикой. Он действует в середине поля, сочетает в себе многие качества, хорош как в атаке, так и в обороне.

Разносторонний и умный футболист, на которого мы очень рассчитываем. И, конечно, очень рады, что выиграли борьбу за этого интересного футболиста у других клубов. Благодарен руководству за то, что Фомин в «Динамо».