16:17 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кирилл Комбаров: "До сих пор не получил в "Томи" ни копейки"

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Защитник "Томи" Кирилл Комбаров сообщил, что с момента перехода в клуб не получил ни копейки. По словам россиянина, загадывать, как сложится его дальнейшая судьба в команде, на данный момент не имеет смысла.

– Могу сказать одно, придя в "Томь", я до сих пор не получил ни копейки, – приводит официальный сайт "Матч ТВ" слова Комбарова. – По своей дальнейшей судьбе комментировать ничего не буду. Дальше будет видно.

29-летний футболист перешел в "Томь" летом этого года. Комбаров провел в составе команды 14 матчей в нынешнем сезоне, не сумев отметиться результативными действиями.

 

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI699768_Kirill_Kombarov_Ne_poluchil_ni_kopejki_posle_perehoda_v_Tom

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