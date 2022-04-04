Бикфалви объяснил, почему он не уехал из России

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в разговоре с «СЭ» рассказал, почему он не воспользовался правом приостановки контракта.

— Почему ты решил остаться в «Урале»?

— У меня действует контракт.

— Но многие, у кого действовал контракт, уехали из РПЛ.

— Думаю, это не просто так. Каждый футболист делает так, как лучше для него и его семьи. Но это не моя проблема, что другие футболисты уехали. Игроки должны думать только о футболе.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить свои трудовые договоры с российскими клубами до 30 июня и провести остаток сезона в других чемпионатах. За это время несколько десятков легионеров разорвали, либо приостановили контракты и уехали из России.