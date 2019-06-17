Кайо: "Переход в "Краснодар" – большой шаг в моей карьере"

Новичок "Краснодара" полузащитник Кайо рассказал, при каких обстоятельствах состоялся его трансфер в российский клуб.

– Этой весной директор "Санта Клары" сказал, что мной всерьез интересуется "Краснодар". Я сразу же начал искать в интернете информацию, что это за команда, что за город, чтобы понимать, что происходит, – сказал Кайо в интервью клубному YouTube-каналу.

Я советовался с агентом и женой, мне было интересно. Во-первых, переход в "Краснодар" – это большой шаг вперед в моей карьере. Во вторых, это соприкоснование с новой для меня культурой, встреча с новыми людьми. Я решил, что нужно рискнуть.

Кайо стал футболистом "Краснодара" 20 мая. В сезоне 2018/19 23-летний бразилец провел за "Санта-Клару" 24 матча.