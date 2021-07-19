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ЦСКА отдал 20-летнего защитника в аренду в «Амкар»

14:45
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ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе защитника Максима Елеева. будет выступать за пермский «Амкар» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

20-летний футболист минувший сезон провел в «Акроне». За тольяттинский клуб он провел 23 матча и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-pereshel-v-amkar-na-pravakh-arendy/

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