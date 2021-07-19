ЦСКА отдал 20-летнего защитника в аренду в «Амкар»

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе защитника Максима Елеева. будет выступать за пермский «Амкар» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Максим Елеев перешел в Амкар на правах аренды https://t.co/peR63BnnYp pic.twitter.com/h3CgrZTWMC — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021

20-летний футболист минувший сезон провел в «Акроне». За тольяттинский клуб он провел 23 матча и отдал 3 результативные передачи.