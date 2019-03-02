Каррера - о Трабукки: "Марко - мой брат из Москвы"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о футбольном агенте Марко Трабукки. Он рассказал, что Трабукки помогал ему донести информацию до президента клуба Леонида Федуна, а также освоиться в России.

– Трабукки всегда был рядом с вами, буквально окружал вас.

– Это не Марко окружал меня, а я в нем нуждался, – сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Он единственный человек, который говорит по-итальянски. Поэтому он доносил мою точку зрения, так как он говорил по-итальянски. Фактически он исполнял роль моего агента. Марко обеспечивал ход переговоров, был моим доверенным лицом, объяснял президенту, то что я не могу. Он также помогал мне понять, как что устроено в России. Я до сих пор поддерживаю с ним связь, он мой брат из Москвы.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

Итальянец был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года. Ранее он также входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

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