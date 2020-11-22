Карпин не ожидал, что «Ростов» будет в пятерке РПЛ после первого круга

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого матча 15-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (2:0) не стал скрывать: его более чем устраивает турнирное положение команды после первой части чемпионата. Дончане завершили ее на пятом месте.

— Не буду лукавить, скажу, что доволен. В наших реалиях, в которых мы прожили октябрь, с нашими всеми потерями опытных, встроенных в команду игроков. Но мы живем в таких реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, чудом не буду называть, но более чем приемлем. Скажу честно, что не ожидал, — отметил Карпин в послематчевом комментарии.

— Норманн получил четвертую карточку и пропустит матч с «Динамо». Кто-то из футболистов, кто не играл сегодня, вернется к следующему туру?

— Пока ничего сказать не могу про игру с «Динамо», еще не думал — дайте отойти. Посмотрим, кто будет жив — здоров, кто в каком состоянии — тогда и будем выбирать состав.

— Чем вызвана тройная замена вскоре после первого гола?

— Если брать конкретно по каждому футболисту, которого заменили: Хайтам Алеесами не играл уже месяца три-четыре, это был первый матч в старте — понятно, что тяжело. Игрового ритма еще нет плюс был с желтой карточкой — мог получить вторую. Тугарев — тоже давно не играл. Тем более поле было тяжеловатое. Ну и Роме (Еременко) тоже свежести не хватало. (Артем Агапов)