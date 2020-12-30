Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, что считает борщ украинским блюдом.

«Конечно, для меня борщ — украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо — это щи, и уже потом всё остальное. Уверен, что в Twitter мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать», — приводит «РИА Новости» слова Калиниченко.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000-го по 2008 год. На его счету 196 матчей за «Спартак», 32 гола и 32 результативных передачи.