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Сегодня, 03:56

Джикия рассказал, как планирует отметить день рождения

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как планирует отметить день рождения перед матчем Кубка России с «Крыльями Советов». 21 ноября футболисту исполняется 29 лет.

— Георгий, с днем рождения! Как планируете отпраздновать?

— Спасибо большое. Утром тренировка.

— Простава в команде будет?

— Конечно, приглашу ребят на ужин. Не более.

— А после кубковых матчей?

— Возможно.

— К 30 годам чего хотели бы достичь?

— Завтра буду думать об этом.

— Сейчас никаких мыслей нет?

— Домой поехать, отдохнуть.

Матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-21-dzhikiya-rasskazal-o-planakh-otmetit-den-rozhdeniya-pered-matchem-kubka-rossii

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П1

18%

3.70

П2

16%

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Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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