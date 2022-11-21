Джикия рассказал, как планирует отметить день рождения

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как планирует отметить день рождения перед матчем Кубка России с «Крыльями Советов». 21 ноября футболисту исполняется 29 лет.

— Георгий, с днем рождения! Как планируете отпраздновать?

— Спасибо большое. Утром тренировка.

— Простава в команде будет?

— Конечно, приглашу ребят на ужин. Не более.

— А после кубковых матчей?

— Возможно.

— К 30 годам чего хотели бы достичь?

— Завтра буду думать об этом.

— Сейчас никаких мыслей нет?

— Домой поехать, отдохнуть.

Матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.