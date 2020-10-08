РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Спартак» может арендовать у «Уотфорда» защитника Фемению

22:00
Кико Фемения. Фото Английская премьер-лига
Кико Фемения. Фото Английская премьер-лига
Теги:

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Уотфорда» Кико Фемению, утверждает испанское издание Sport. По данным источника, речь идет об аренде на год с обязательным выкупом. Стороны уже провели первые переговоры, в настоящее время идет работа над черновиком контракта.

«Уотфорд» вылетел в чемпионшип по итогам прошлого сезона, и клуб намерен избавиться от нескольких дорогостоящих игроков.

29-летний Фемения был близок к уходу в «Валенсию», которую возглавляет бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия, ранее работавший в «Уотфорде». Однако «летучие мыши» отказались от трансфера по финансовым причинам.

В прошлом сезоне Фемения провел 28 матчей в чемпионате и 1 — в Кубке Англии. В нынешнем розыгрыше чемпионшипа он дважды выходил на поле в стартовом составе и дважды был заменен.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир