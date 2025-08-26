«Зенит» интересуется Джоном из «Ред Булл Брагантино»

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон может продолжить карьеру в «Зените», сообщает ESPN.com.br.

По сведениям источника, петербургский клуб интересуется 22-летним бразильцем и отправил предложение по игроку. Сам футболист положительно относится у возможному переезду в Россию.

В текущем сезоне Джон Джон провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.