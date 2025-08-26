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«Зенит» интересуется Джоном из «Ред Булл Брагантино»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон может продолжить карьеру в «Зените», сообщает ESPN.com.br.

По сведениям источника, петербургский клуб интересуется 22-летним бразильцем и отправил предложение по игроку. Сам футболист положительно относится у возможному переезду в Россию.

В текущем сезоне Джон Джон провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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ФК Зенит
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
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 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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