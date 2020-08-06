Источник: полузащитником «Зенита» Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлек интерес «Ньюкасла» и «Милана», сообщает колубмийский телеканал Conexion Win.

По информации источника, 26-летний колумбиец может продолжить карьеру в английском или итальянском клубе.

Барриос перешел в «Зенит» из «Боки Хуниорс» зимой 2019 года. В сезоне-2019/20 колумбиец провел за сине-бело-голубых 35 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.