Источник: полузащитником «Зенита» Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан»
10:28
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос привлек интерес «Ньюкасла» и «Милана», сообщает колубмийский телеканал Conexion Win.
По информации источника, 26-летний колумбиец может продолжить карьеру в английском или итальянском клубе.
Барриос перешел в «Зенит» из «Боки Хуниорс» зимой 2019 года. В сезоне-2019/20 колумбиец провел за сине-бело-голубых 35 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
«Es cierto el inter?s del Milan y Newcastle por Wilmar Barrios» @diegonoticia #Conexi?nWIN pic.twitter.com/hsAjXYyWPk— Conexi?n Win ?? (@ConexionWIN) August 5, 2020
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