Источник: «Локомотив» поборется с «Зенитом» за Акунью

Полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в «Локомотив», сообщает A Bola. Также в его приобретении заинтересованы «Зенит» и «Наполи». Отмечается, что трансферная стоимость игрока снизилась. Португальцы рассчитывают получить 10-12 миллионов евро, тогда как летом запрашивал 20 миллионов

В текущем сезоне 28-летний Акунья забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: «Зенит» по-прежнему интересуется Акуньей