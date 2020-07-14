Источник: Фарфан продлит контракт с «Локо» до конца года

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан останется в клубе, утверждает Libero.pe. Перуанский форвард договорился о продлении контракта до конца 2020 года.

Фарфан из-за травмы пропустил больше года. В игре 28-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» он появился на поле впервые с мая 2019 года, а через 14 минут после выхода на замену забил гол и спас команду от поражения (1:1).

Соглашение Фарфана с «Локомотивом» истекает в конце июля.