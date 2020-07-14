РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Фарфан продлит контракт с «Локо» до конца года

14 июля 2020, 23:32
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив"
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив"

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан останется в клубе, утверждает Libero.pe. Перуанский форвард договорился о продлении контракта до конца 2020 года.

Фарфан из-за травмы пропустил больше года. В игре 28-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» он появился на поле впервые с мая 2019 года, а через 14 минут после выхода на замену забил гол и спас команду от поражения (1:1).

Соглашение Фарфана с «Локомотивом» истекает в конце июля.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир