Источник: ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины
ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings. 21-летний форвард в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины.
В августе 2019 года сообщалось об интересе «Зенита» к форварду. Предполагалось, что он может стать преемником Артема Дзюбы, так как у них схожий стиль игры. Рост Дайча составляет 190 см.
В текущем сезона на счету форварда 5 голов в 13 матчах чемпионата Аргентины. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. В марте он получил вывих лодыжки.
Его контракт рассчитан до следующего года. На молодежном чемпионате мира-2019 Гайч в 4 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/tsska-natselilsya-na-forvarda-sbornoy-argentiny-kotorym-interesovalsya-zenit/