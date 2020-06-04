Источник: ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины

ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings. 21-летний форвард в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины.

В августе 2019 года сообщалось об интересе «Зенита» к форварду. Предполагалось, что он может стать преемником Артема Дзюбы, так как у них схожий стиль игры. Рост Дайча составляет 190 см.

В текущем сезона на счету форварда 5 голов в 13 матчах чемпионата Аргентины. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. В марте он получил вывих лодыжки.

Его контракт рассчитан до следующего года. На молодежном чемпионате мира-2019 Гайч в 4 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.