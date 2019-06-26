Исполком РФС утвердил календари РПЛ и Олимп-ФНЛ

Исполком РФС на очередном заседании утвердил итоги сезона-2018/19 и календари премьер-лиги и Олимп-ФНЛ на предстоящий сезон. Всего из операционных вопросов были решены следующие:

- утвердить итоги следующих Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона 2018-2019 гг.: Чемпионата России и Первенства России среди молодежных команд клубов РПЛ, ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ФНЛ, ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ, стыковых (переходных) матчей среди команд клубов РФПЛ и ФНЛ, ОЛИМП-Кубка России;

- утвердить Регламенты следующих Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона 2019-2020 гг.: Чемпионата России среди команд клубов РПЛ, ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ;

- утвердить Календари следующих Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона 2019-2020 гг.: Чемпионата России среди команд клубов РПЛ, Первенства России среди команд клубов ФНЛ;

- доработать Регламент Олимп Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. и утвердить на ближайшем заседании Исполкома (Бюро) РФС;

- утвердить изменения в Регламент ОЛИМП Первенства России по футболу среди клубов ФНЛ;

- временно, до следующего заседания Исполкома РФС, утвердить Списки судей, ассистентов судьи и инспекторов, обслуживающих профессиональные Всероссийские соревнования по футболу (первая часть сезона 2019-2020 гг.). Поручить Судейскому комитету и Департаменту судейства и инспектирования РФС предоставить Исполкому РФС более подробную информацию об арбитрах;

- утвердить изменения в Дисциплинарный регламент РФС.