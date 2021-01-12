Илья Геркус требует от «Локомотива» 1,2 миллиона рублей

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подал в суд на свой бывший клуб. Он требует заплатить ему 1,2 миллиона рублей.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Заседание состоится 9 февраля. Ранее клуб подавал в суд на Геркуса. Суд отказал «Локомотиву» полностью в требовании выплатить 134 миллиона рублей. Теперь экс-гендиректор «Локо» хочет, чтобы ему возместили судебные издержки в размере 1,2 млн.

48-летний Илья Геркус был президентом, а затем генеральным директором клуба с 2016 по 2018 год. При нем команда выиграла чемпионат России и Кубок страны.