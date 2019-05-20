Илья Авербух: "Мужчины сейчас в затишье, но надежда на успех есть"

Известный хореограф Илья Авербух отметил, что у него есть надежда на успех мужского фигурного катания. По его словам, должен случится прорыв.

- Действительно, сейчас на пике популярности именно женское одиночное катание, - цитирует Авербуха Но долгое время оно в России было в застое, и когда-то же оно должно было прорваться. Мужчины сейчас в затишье, но даже если смотреть на то, что происходит в детском "Ледниковом периоде", то надежда на успех мужского фигурного катания есть.