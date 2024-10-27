Илья Абаев считает, что ЦСКА будет бороться за медали в этом сезоне

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в этом сезоне.

— ЦСКА — стабильная команда. В ней всегда живет дух победителя, так что она до последнего будет бороться за топ-3, — приводит слова Абаева Metaratings.

После 13 матчей армейцы с 24 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 26 октября команда Марко Николича на своем поле сыграла вничью с «Факелом» (0:0) в 13-м туре.