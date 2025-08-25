Игрок «Зенита» Жерсон уверен, что Анчелотти следит за РПЛ

Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на слова главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, который заявил, что будет следить за его выступлениями в РПЛ.

«Вдохновляет ли меня это? Конечно. И я уверен, не только меня. Нас в «Зените» семеро бразильцев, верно? Так что следить будут и за ними, и за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах. Наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы и хотят получить шанс наилучшим образом представить нашу страну», — сказал Жерсон в эпизоде рубрики «Зенит-ТВ».

Жерсон присоединился к «Зениту» в июле этого года и дебютировал за сине-бело-голубых в матче 1-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1), выйдя на замену.

За сборную Бразилии полузащитник выступает с 2021 года. На его счету 14 матчей за национальную команду, в которых футболист отметился одним голом.