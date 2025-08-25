В «Локомотиве» опровергли интерес к полузащитнику «Уотфорда»
В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о начале переговоров с английским «Уотфордом» по переходу марокканского полузащитника Имрана Лузы.
«Это не правда, «Локомотив» не ведет переговоров с «Уотфордом». Интереса к игроку нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».
Ранее L'Equipe сообщил, что «Локомотив» открыл переговоры с «Уотфордом» о переходе Имрана Лузы. 26-летний полузащитник выступает за «Уотфорд» с июля 2021-го.
В прошлом сезоне Луза провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Новости