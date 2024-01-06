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Сегодня, 10:55

Игрок «Зенита» Сергеев рассказал, на какую сумму смог бы прожить в Петербурге

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что смог бы прожить в Петербурге на 50 тысяч рублей.

«Если за квартиру заплачено уже? Думаю, 50, если не нужно платить за жилье в Петербурге. Если нет, то 100. Дома, в Череповце и меньше хватит, тысяч 30 нужно. Рублей, конечно же», — цитирует игрока «Чемпионат».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». В этом сезоне футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправятся на первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы пройдут в Дохе с 1 по 28 февраля.

«Зенит»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Источник: https://www.championat.com/
Иван Сергеев
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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