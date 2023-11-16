Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков заявил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба — показательный пример медийности для футболистов.

«Это часть харизмы Дзюбы. Участие в шоу ему вообще не мешает. Все это даже помогает ему раскрепоститься. Постоянно думать только о футболе тоже сложно, нужно отвлекаться. Лучше так, чем пить и ходить в клубы. В плане медийности Дзюба — очень показательный пример для футболистов, его знают во многих странах», — сказал Безруков РИА «Новости».