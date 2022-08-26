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Сегодня, 17:12

Игорь Ледяхов заявил, что Бальде не нужен «Спартаку»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, что думает о возможном переходе в московский клуб Кейта Бальде. Ранее агент игрока подтвердил, что футболист скоро пройдет медосмотр в «Спартаке».

— В «Спартак» может перейти сенегальский нападающий Бальде. Нужен ли еще один форвард красно-белым?

— Линия атаки укомплектована неплохо. Бальде иностранец, а еврокубков сейчас нет. Не знаю, что думает по этому игроку клуб и спортивный отдел, но он не нужен «Спартаку».

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы красно-белые и «Зенит». В СМИ писали, что футболист сделает выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-bal-de-ne-nuzhen-spartaku/
Игорь Ледяхов
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Урал – Зенит
 - : -
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 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Сочи

 3
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Александр Соболев

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Спартак

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

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Даниил Одоевский

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