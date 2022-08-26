Игорь Ледяхов заявил, что Бальде не нужен «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, что думает о возможном переходе в московский клуб Кейта Бальде. Ранее агент игрока подтвердил, что футболист скоро пройдет медосмотр в «Спартаке».

— В «Спартак» может перейти сенегальский нападающий Бальде. Нужен ли еще один форвард красно-белым?

— Линия атаки укомплектована неплохо. Бальде иностранец, а еврокубков сейчас нет. Не знаю, что думает по этому игроку клуб и спортивный отдел, но он не нужен «Спартаку».

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы красно-белые и «Зенит». В СМИ писали, что футболист сделает выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.