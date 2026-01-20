Корнеев: «Лусиано точно усилит ЦСКА. Смущает травматизм Дивеева»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал переход в питерский клуб защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Ранее «Зенит» обменял форварда Лусиано Гонду в московский клуб на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

— Как вам тогда обмен Лусиано на Дивеева? Какая из сторон — «Зенит» или ЦСКА — больше выиграла от сделки?

— На мой взгляд, больше выиграл ЦСКА, так как заполучил очень качественного нападающего. Считаю, Лусиано сможет вернуться на свой уровень, потому что у Челестини будет постоянно играть. Уверен, для армейцев это усиление.

Дивеев же далеко не идеален в обороне. Особенно это стало заметно после ухода Роши. Кроме того, Игорь нередко травмируется.

— Но «Зенит» приобрел игрока с российским паспортом.

— Все так. Но это не меняет моей точки зрения.

— Значит, вас смущает частый травматизм Дивеева? Как центральный защитник он сильнее Эраковича и Алипа?

— Конечно, смущает! По своим оборонительным качествам как защитник Дивеев не сильнее Эраковича и Алипа. Но у него есть другие преимущества — он эффективен на стандартах в чужой штрафной, забивает. Плюс российский паспорт.

В сезоне-2025/26 Дивеев провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами. Он выступал за ЦСКА с лета 2019 года.