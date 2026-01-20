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20 января, 09:30

Корнеев: «Лусиано точно усилит ЦСКА. Смущает травматизм Дивеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал переход в питерский клуб защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Ранее «Зенит» обменял форварда Лусиано Гонду в московский клуб на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

— Как вам тогда обмен Лусиано на Дивеева? Какая из сторон — «Зенит» или ЦСКА — больше выиграла от сделки?

— На мой взгляд, больше выиграл ЦСКА, так как заполучил очень качественного нападающего. Считаю, Лусиано сможет вернуться на свой уровень, потому что у Челестини будет постоянно играть. Уверен, для армейцев это усиление.

Дивеев же далеко не идеален в обороне. Особенно это стало заметно после ухода Роши. Кроме того, Игорь нередко травмируется.

— Но «Зенит» приобрел игрока с российским паспортом.

— Все так. Но это не меняет моей точки зрения.

— Значит, вас смущает частый травматизм Дивеева? Как центральный защитник он сильнее Эраковича и Алипа?

— Конечно, смущает! По своим оборонительным качествам как защитник Дивеев не сильнее Эраковича и Алипа. Но у него есть другие преимущества — он эффективен на стандартах в чужой штрафной, забивает. Плюс российский паспорт.

В сезоне-2025/26 Дивеев провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами. Он выступал за ЦСКА с лета 2019 года.

Игорь Корнеев и&nbsp;Лусиано Гонду.«Зачем «Зенит» расстался с Лусиано? Дивеев не сильнее Эраковича. Джон Джон слабее Клаудиньо». Мнение Корнеева

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Игорь Дивеев
Игорь Корнеев
Лусиано Гонду
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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