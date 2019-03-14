Игнатов вернулся в общую группу "Спартака". Мелкадзе может не сыграть с "Зенитом"

Полузащитник Михаил Игнатов вернулся в в общую группу игроков "Спартака" перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт красно-белых. Встреча пройдет 17 марта на стадионе "Открытие Арена", начало – в 19.00 (мск).

Нападающий Георгий Мелкадзе сегодня не тренировался. В матче 19-го тура РПЛ против "Динамо" (1:0) он получил травму. По результатам проведенного обследования у форварда диагностировано частичное повреждение связок левого голеностопного сустава. Участие Мелкадзе в предстоящей игре под вопросом.

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