Игнатьев: «Семак испытывает сложности, но привносит в команду все новые идеи»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером РПЛ в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, лучший тренер этого сезона РПЛ — Сергей Семак, который заработал пятое чемпионство для «Зенита», что является серьезным результатом. Он испытывает сложности, но привносит в команду все новые идеи. У Семака большое искусство — вооружить таких больших мастеров, как Малком и Клаудиньо, еще большей амбициозностью. Для тренера всегда сложно создать здоровый коллектив, но российскому специалисту удалось это сделать», — приводит Sport24 слова Семака.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России. После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 67 очков.