Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после победы над «Европой» из Гибралтара (3:0) отметил, что ему соперник оказался очень динамичной командой.

— Хорошая команда, — сказал в интервью клубному телевидению Емельянов. — Хорошая команда, динамичная такая, играли в квалификации Лиги чемпионов, лидируют у себя в чемпионате. В целом хорошая игра получилась, но хотелось бы больше разумных взаимодействий в атаке.

После 19 туров «Оренбург» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.