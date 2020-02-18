«Хотелось более разумных атак». Главный тренер «Оренбурга» — об уверенной победе его команды в товарищеском матче
21:42
Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после победы над «Европой» из Гибралтара (3:0) отметил, что ему соперник оказался очень динамичной командой.
— Хорошая команда, — сказал в интервью клубному телевидению Емельянов. — Хорошая команда, динамичная такая, играли в квалификации Лиги чемпионов, лидируют у себя в чемпионате. В целом хорошая игра получилась, но хотелось бы больше разумных взаимодействий в атаке.
После 19 туров «Оренбург» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Комментарий Константина Емельянова по итогам матча #ОренбургЕвропа 3:0 @fcorenburg @EuropaFC_Gib pic.twitter.com/BO1IVuGkel— ФК Оренбург (@fcorenburg) February 18, 2020
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