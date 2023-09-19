Хлусевич о Бабиче: «Он серб — можно сказать, практически наш. Смеемся, шутим, налаживаем контакт!»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об адаптации новичков команды.

«Для близкого общения с Рябчуком времени толком не было. В том числе из-за перерыва на матчи сборных. Плюс кто-то восстанавливается, кто-то тренируется. Так что пока все на расстоянии. С Бабичем есть общие знакомые. Все-таки он серб — можно сказать, практически наш. Смеемся, шутим, улыбаемся. Налаживаем контакт!» — сказал Хлусевич «СЭ».

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда.

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