Хавбек «Локо» Магкеев впервые рассказал о скандальной вечеринке, на которой его засняли пьяным

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал «СЭ» о серьезном разговоре с главным тренером команды Марко Николичем после скандальной вечеринки. Летом в сети появилось видео с празднования дня рождения девушки Владислава Игнатьева, на котором Магкеев заснят пьяным в компании Миланы Тюльпановой — бывшей жены Александра Кержакова.

— Как на вас сказалась та история, когда вас с Владом Игнатьевым наказали за нарушение режима?

— Это был очень большой и важный урок. Думаю, все происходит в нужное время. Я учусь. Нужно понимать, что ты несешь какую-то ответственность, что маленькие детишки хотят равняться на тебя, поэтому эта ситуация меня многому научила.

— Как на ту ситуацию отреагировали дома?

— Отрицательно, но я это и сам понимал. Положительно никак не отнесешься к такому. Сначала отругали, но потом, естественно, поддержали, потому что это довольно-таки неприятная ситуация.

— Перед семьей как-то было стыдно или неудобно?

— Конечно, мне было стыдно и неудобно перед семьей, командой, болельщиками. Но так случается в жизни.

— С Николичем серьезный был разговор?

— Да, конечно. Но он останется между нами.

— Вас по факту отстранили от команды.

— Ну, вы все видели сами.

— Чему вас научила вся эта история? Может, лучше выбирать компанию?

— Да дело тут не в компании. Просто нужно отдавать отчет, что ты делаешь.

(Севастиан Терлецкий)