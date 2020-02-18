Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал подписание контракта с экс-вратарем «Зенита» Юрием Лодыгиным. 29-летний голкипер заключил с тульским клубом соглашение до конца сезона на правах свободного агента.

— Как и когда возник вариант с Юрием Лодыгиным? — вопрос Аджоеву.

— Как известно, накануне заключительного матча первой части чемпионата с «Локомотивом» достаточно серьезную травму получил Егор Шамов, который на тот момент стал основным голкипером. В связи с этим нам нужно было укрепить вратарскую бригаду. Юрий Лодыгин не нуждается в дополнительном представлении. Это вратарь, который имеет в своем досье солидный международный опыт. Матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, игры за сборную России. Поэтому, когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с его предыдущим клубом и он оказался на рынке свободных агентов, мы обратили на него внимание. К счастью, переговоры не заняли много времени, сегодня в Турции Юрий прошел медосмотр, и мы подписали контракт. С завтрашнего дня он приступает к тренировкам.

— Почему соглашение рассчитано именно до конца сезона?

— У нас остается 11 матчей чемпионата. Пока решили, что соглашение будет рассчитано на этот срок. Дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— И Левашов, и Нигматуллин остаются в команде?

— Да, конечно. На данный момент все наши вратари имеют равные шансы. Теперь в тренировочном процессе тренеры будут смотреть, анализировать и принимать решение, кому отдать предпочтение.

— На этом селекция «Арсенала» этой зимой закончена?

— Селекция не заканчивается никогда. Даже когда закрывается трансферное окно. Это непрерывный процесс. Что касается появления новых игроков, то посмотрим, но сейчас у нас вполне боеспособный подбор футболистов для того, чтобы качественно провести вторую часть чемпионата. (Артем Агапов)

25-летний Егор Шамов повредил плечо на тренировке в декабре и после операции пропустит до шести месяцев. Во вратарской бригаде тульской команды также есть 28-летние Михаил Левашов и Артур Нигматуллин.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013-го до конца 2018 года. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей (2 — в чемпионате страны).