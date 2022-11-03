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Сегодня, 11:08

Гунько заявил, что нельзя принижать работу Абаскаля

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о работе наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

«Нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке» и все сваливать на низкий уровень чемпионата. Все тренеры и команды соревнуются в равных условиях. Да, у кого-то легионеры уехали, у кого-то остались, у кого-то получили травмы — у «Спартака» выбыл Мозес. Абаскаль не только усилил игру команды, но и изменил отношения внутри команды. Думаю, что он честно и справедливо относится к футболистам, не меняет их после первой ошибки, дает второй шанс. Игроки отвечают ему взаимностью и самоотдачей. Внутренняя химия сейчас ощущается в команде: она раскрепостилась, заиграла, никакого избыточного давления. А давление было из-за происходящего вокруг команды. Сейчас оно спало, а Абаскаль маленькие плюсы сложил воедино. Мне нравится, как футболисты действуют. Даже те, кто не часто появляется в стартовом составе, не выглядят инородными. Не без ошибок в трансферной кампании это происходит — да, условный Мевля, может, и не вписался», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

После 15 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» — 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/blog/eks-trener-spartaka-gunko-o-molodyezhi-mevle-i-printsipakh-gognieva/
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

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