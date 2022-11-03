Гунько заявил, что нельзя принижать работу Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о работе наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

«Нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке» и все сваливать на низкий уровень чемпионата. Все тренеры и команды соревнуются в равных условиях. Да, у кого-то легионеры уехали, у кого-то остались, у кого-то получили травмы — у «Спартака» выбыл Мозес. Абаскаль не только усилил игру команды, но и изменил отношения внутри команды. Думаю, что он честно и справедливо относится к футболистам, не меняет их после первой ошибки, дает второй шанс. Игроки отвечают ему взаимностью и самоотдачей. Внутренняя химия сейчас ощущается в команде: она раскрепостилась, заиграла, никакого избыточного давления. А давление было из-за происходящего вокруг команды. Сейчас оно спало, а Абаскаль маленькие плюсы сложил воедино. Мне нравится, как футболисты действуют. Даже те, кто не часто появляется в стартовом составе, не выглядят инородными. Не без ошибок в трансферной кампании это происходит — да, условный Мевля, может, и не вписался», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

После 15 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» — 39 очков.