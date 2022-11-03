В «Урале» рассказали о восстановлении полузащитника Егорычева

В пресс-службе «Урала» в комментарии для «СЭ» рассказали, на каком этапе находится восстановление полузащитника Андрея Егорычева после травмы.

— На каком этапе восстановления сейчас Андрей Егорычев?

— Андрей пока продолжает восстановление, по точным срокам нет информации.

— То есть он точно не сыграет с «Локомотивом»?

— Пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у 29-летнего футболиста обнаружена паховая грыжа.