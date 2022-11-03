В «Урале» рассказали о восстановлении полузащитника Егорычева
В пресс-службе «Урала» в комментарии для «СЭ» рассказали, на каком этапе находится восстановление полузащитника Андрея Егорычева после травмы.
— На каком этапе восстановления сейчас Андрей Егорычев?
— Андрей пока продолжает восстановление, по точным срокам нет информации.
— То есть он точно не сыграет с «Локомотивом»?
— Пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что у 29-летнего футболиста обнаружена паховая грыжа.
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|32
|
3
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|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
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|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
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|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
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|7
|2
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|23
|
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|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
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|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
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|15
|5
|2
|8
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|
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|4
|5
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|4
|8
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|
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|1
|9
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|12
|
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|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
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|15
|2
|3
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|
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
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|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
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|
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|
Ростов – Динамо
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
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Сочи
|12
|1
|2
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