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Сегодня, 11:09

В «Урале» рассказали о восстановлении полузащитника Егорычева

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Урала» в комментарии для «СЭ» рассказали, на каком этапе находится восстановление полузащитника Андрея Егорычева после травмы.

— На каком этапе восстановления сейчас Андрей Егорычев?

— Андрей пока продолжает восстановление, по точным срокам нет информации.

— То есть он точно не сыграет с «Локомотивом»?

— Пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у 29-летнего футболиста обнаружена паховая грыжа.

Андрей Егорычев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
0
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