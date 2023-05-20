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Сегодня, 14:16

Губерниев назвал Семака лучшим тренером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, какой тренер, по его мнению, является лучшим в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Лучший тренер — Сергей Семак, его игровая концепция и его философия. Мы сейчас немного абстрагируемся от состава «Зенита». Возможно, с этим составом и мы бы тоже были хорошими тренерами, но в спорте определяющим является результат. Лучший тренер России за последние годы — однозначно Сергей Семак. Еще я бы хотел назвать человека, который с ним конкурирует. Вне всяких сомнений — это не Абаскаль и не Федотов, а Валерий Карпин. Когда Карпин рядом с командой, «Ростов» выглядит очень сильно. Когда его нет, возникают неприятные моменты. Номер один — Семак, номер два — Карпин третье место в моем хит-параде вакантно. Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займет Абаскаль. Шансы побороться за сердце и симпатии единственного в стране футбольного обозревателя вселенной у него есть», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-semak-odnoznachno-luchshii-trener-rpl-nomer-dva-karpin-252526/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
5
1
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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