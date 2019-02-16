15:23 | Футбол — РПЛ

Гол Рондона в ворота ЦСКА. Видео

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Форвард "Ньюкасла" Саломон Рондон забил в товарищеском матче с ЦСКА.

В прошлый раз он забивал армейцам почти шесть лет назад, будучи игроком казанского "Рубин". Также он ранее выступал за "Зенит".

 

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Ньюкасл Юнайтед - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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