Гол Рондона в ворота ЦСКА. Видео

Форвард "Ньюкасла" Саломон Рондон забил в товарищеском матче с ЦСКА.
В прошлый раз он забивал армейцам почти шесть лет назад, будучи игроком казанского "Рубин". Также он ранее выступал за "Зенит".
📅 В прошлый раз Рондон забивал армейцам почти 6 лет назад, будучи игроком казанского "Рубина".– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 февраля 2019 г.
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