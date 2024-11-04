Гоцук установил рекорд «Пари НН» по количеству проведенных матчей

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук провел 153-й матч за нижегородскую команду, что является лучшим результатом за всю историю клуба.

Достижение покорилось россиянину в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Предыдущий рекорд по данному показателю удерживал экс-голкипер нижегородцев Артур Анисимов (152 игры).

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 2 гола во всех турнирах.