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Сегодня, 09:23

Гоцук установил рекорд «Пари НН» по количеству проведенных матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук провел 153-й матч за нижегородскую команду, что является лучшим результатом за всю историю клуба.

Достижение покорилось россиянину в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Предыдущий рекорд по данному показателю удерживал экс-голкипер нижегородцев Артур Анисимов (152 игры).

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 2 гола во всех турнирах.

Источник: ФК Пари НН
Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 1 : 1
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 4 : 0
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