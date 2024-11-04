Дзюба не считает принципиальным для себя предстоящий матч со «Спартаком»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против московского «Спартака».

«Не могу сказать, что что-то запредельное. Будет интересный матч. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться», — цитирует Дзюбу Sport24.

Встреча между командами состоится 10 ноября в Москве, начало — в 14:15 по московскому времени.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за него с 2006 по 2015 год (с перерывами). За «Акрон» экс-капитан сборной России играет с сентября 2024 года.