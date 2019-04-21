23:09 21 апреля | Футбол — РПЛ

Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева с забитыми голами в домашнем матче 24-го тура премьер-лиги с "Енисеем" (2:0). Оба забили свои первые мячи в составе красно-белых.

Красно-белые с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за "Спартак"! Андрей,с возвращением! Тебя не хватало! Впереди важнейшие матчи, болеем за "Спартак! – написал Глушаков в своем Инстаграме.

"Спартак" набрал 39 очков и остался на 5-м месте в турнирной таблице. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке. 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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