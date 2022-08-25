Семак: «Меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Они будут обязательно забивать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном усилении линии нападения команды.

— Недавно Абаскаль заявил о желании усилить атакующую линию. У вас через матч состоится с ними игра. И Кассьерра пока не забивает в «Зените». У вас нет такого же желания попросить купить еще нападающего?

— Нет, такого желания нет. Меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Игроки действуют хорошо. Они будут обязательно забивать. Команда хорошо забивает. А разделение команд на аутсайдеров и лидеров условна. Вся борьба впереди.

— Много споров о том, что Кассьерра и Сергеев выходят в стартовом составе в разных матчах. От чего вы отталкиваетесь? От физической формы или конкретного соперника?

— Тут комплексное решение: как форварды смотрятся на тренировках. К Ивану и Матео нет претензий, они играют полезно. У Кассьерры много моментов в игре, но пока, к сожалению, не может забить. Но главное, что команда выигрывает.

— Сейчас будет плотный график. И получается так, что «Спартак» играет свой кубковый матч на сутки раньше. Значит ли это, что в матче с «Факелом» на Кубок Сергеев будет играть?

— Посмотрим, для нас главная задача — готовиться не к Кубку, а к чемпионату. А кто и когда будет играть... Все решения будем принимать после матча в Екатеринбурге.

В воскресенье, 28 августа, «Зенит» сыграет в гостях против «Урала». Матч начнется в 13.00 по московскому времени.

После шести туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу. Екатеринбуржцы с одним баллом занимают 15-е место.