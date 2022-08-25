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Семак: «Меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Они будут обязательно забивать»

Семак заявил, что не будет просить «Зенит» купить нападающего
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном усилении линии нападения команды.

— Недавно Абаскаль заявил о желании усилить атакующую линию. У вас через матч состоится с ними игра. И Кассьерра пока не забивает в «Зените». У вас нет такого же желания попросить купить еще нападающего?

— Нет, такого желания нет. Меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Игроки действуют хорошо. Они будут обязательно забивать. Команда хорошо забивает. А разделение команд на аутсайдеров и лидеров условна. Вся борьба впереди.

— Много споров о том, что Кассьерра и Сергеев выходят в стартовом составе в разных матчах. От чего вы отталкиваетесь? От физической формы или конкретного соперника?

— Тут комплексное решение: как форварды смотрятся на тренировках. К Ивану и Матео нет претензий, они играют полезно. У Кассьерры много моментов в игре, но пока, к сожалению, не может забить. Но главное, что команда выигрывает.

— Сейчас будет плотный график. И получается так, что «Спартак» играет свой кубковый матч на сутки раньше. Значит ли это, что в матче с «Факелом» на Кубок Сергеев будет играть?

— Посмотрим, для нас главная задача — готовиться не к Кубку, а к чемпионату. А кто и когда будет играть... Все решения будем принимать после матча в Екатеринбурге.

В воскресенье, 28 августа, «Зенит» сыграет в гостях против «Урала». Матч начнется в 13.00 по московскому времени.

После шести туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу. Екатеринбуржцы с одним баллом занимают 15-е место.

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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