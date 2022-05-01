Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил разницу в игре команды в первом и втором таймах матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Можно сказать, что я не угадал с составом? Всегда легко говорить, после того, как что-то случилось. У меня нет магического шара. Дело здесь вовсе не в тактике. Мы побеждали, играя хорошо и не очень. Мы всегда ждем, чтобы что-то случилось, чтобы найти реакцию на это. Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен ребятам. Благодарен Промесу, он был не в лучшей кондиции, Виктор Мозес провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки», — сказал Ваноли.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.